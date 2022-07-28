Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підсанкційний голова ВТБ Костін володіє у Європі нерухомістю на мільйони - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 23:10
Андрій Костін, скріншот

Голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який перебуває під санкціями ЄС та США, володіє через підставних осіб елітною нерухомістю в Європі та Росії на суму близько $130 млн, стверджується у розслідуванні OCCRP.

Джерело: OCCRP, видання "Meduza"

Деталі: Довіреною особою банкіра є громадянин Канади Ерік Уайт, якому, як з'ясувалося завдяки "архіву Пандори", належить мережа офшорних компаній на Британських Віргінських островах та Кіпрі. На них записано елітну нерухомість, якою Костін може володіти в обхід санкцій.

Серед активів, пов'язаних з компаніями Уайта, називаються готель Tannenhof в австрійських Альпах, вілла під Сен-Тропе, квартири в Парижі та Москві, а також готельний комплекс у Тверській області та особняк із виноробнею у Криму. Також компанії, пов'язані з Уайтом, володіли частками у російських франшизах Burger King та KFC.

Про самого Уайта відомо, що він син канадського комуніста Берта Уайта, вперше приїхав до СРСР у 1966 році та здобув освіту в інтернаті для дітей закордонних комуністичних лідерів "Інтердім". Після школи вступив до Московського державного університету, потім повернувся до Канади та зайнявся бізнесом.

У 2015 році Уайт отримав громадянство Кіпру та купив віллу по сусідству з будинком топ-менеджера колишньої кіпрської "дочки" ВТБ Володимира Попова.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: банкиРосіясанкції
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ в напрямку Авдіївки

ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто

Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту

ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

ОновленоОкупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Усі новини...
банки
Чехія слідом за Румунією йде з російських інвестиційних банків
Ексдружина Боголюбова відсудила в Приватбанку $18 мільйонів – банк подає касацію
Три судові справи ПриватБанку відклали
Останні новини
09:41
ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів – Генштаб
09:40
Регіони: окупанти обстріляли Слов’янськ та Покровськ, є поранені
09:29
Виробник продуктів харчування Kraft Heinz скорочує присутність на ринку РФ – ЗМІ
09:16
На Одещині підірвалося гідрографічне судно, обійшлося без жертв - ОК "Південь"
09:08
Побачення на благо ЗСУ: стартувала друга хвиля аукціону зустрічей ZSU Meet
09:07
США перекинули до Польщі групу винищувачів F-22 Raptor
08:47
фото, відеоЗСУ висадили у повітря російські склади в Іловайську та Брилівці – СтратКом
08:42
ЄС привітав призначення керівника САП
08:34
Під обстрілами окупантів за добу загинуло 8 мешканців Донеччини – ОВА
08:06
Британська розвідка: Росія залучає "вагнерівців" через нестачу своєї піхоти
Усі новини...