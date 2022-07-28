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Підсанкційний голова ВТБ Костін володіє у Європі нерухомістю на мільйони - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 23:10
Підсанкційний голова ВТБ Костін володіє у Європі нерухомістю на мільйони - ЗМІ
Андрій Костін, скріншот

Голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який перебуває під санкціями ЄС та США, володіє через підставних осіб елітною нерухомістю в Європі та Росії на суму близько $130 млн, стверджується у розслідуванні OCCRP.

Джерело: OCCRP, видання "Meduza"

Деталі: Довіреною особою банкіра є громадянин Канади Ерік Уайт, якому, як з'ясувалося завдяки "архіву Пандори", належить мережа офшорних компаній на Британських Віргінських островах та Кіпрі. На них записано елітну нерухомість, якою Костін може володіти в обхід санкцій.

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Серед активів, пов'язаних з компаніями Уайта, називаються готель Tannenhof в австрійських Альпах, вілла під Сен-Тропе, квартири в Парижі та Москві, а також готельний комплекс у Тверській області та особняк із виноробнею у Криму. Також компанії, пов'язані з Уайтом, володіли частками у російських франшизах Burger King та KFC.

Про самого Уайта відомо, що він син канадського комуніста Берта Уайта, вперше приїхав до СРСР у 1966 році та здобув освіту в інтернаті для дітей закордонних комуністичних лідерів "Інтердім". Після школи вступив до Московського державного університету, потім повернувся до Канади та зайнявся бізнесом.

У 2015 році Уайт отримав громадянство Кіпру та купив віллу по сусідству з будинком топ-менеджера колишньої кіпрської "дочки" ВТБ Володимира Попова.

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Теми: банкиРосіясанкції
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