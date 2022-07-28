Україна може переламати хід війни – WP

Західні аналітики вважають, що надана Україні зброя допомагає українським силам відновити перевагу, щоб знову переламати хід війни на свою користь.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Просування Росії в Україні майже зупинилося, оскільки нещодавно доставлена ​​західна зброя допомагає українським силам відновити перевагу, яку вони втратили в останні місяці, відкриваючи вікно можливостей, щоб знову переламати хід війни на свою користь.

Російські війська не досягли значних територіальних успіхів з моменту відступу України 2 липня з Лисичанська".

Деталі: Наголошується, що цей відступ став єдиним значним стратегічним успіхом РФ.

Відсутність прогресу можна частково пояснити "оперативною паузою", оголошеною Міноборони РФ після взяття Лисичанська, щоб нібито дати російським військам можливість "відпочити та розвинути свої бойові можливості".

Але, за словами аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, так звана пауза не зупинила спроб РФ проникнути на українські рубежі, а офіційне закінчення паузи, оголошене міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 16 липня, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак Росії.

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Баррос і багато західних чиновників та аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних завоювань.

Зазначається, що російським військам незабаром доведеться визнати свою нездатність завоювати весь Донбас.

За його словами, РФ можливо, вдасться захопити ще одне або два міста Донбасу на лінії вогню, таких як Сіверськ і Бахмут, але важко уявити, щоб існуюча армія РФ просувалася далі.

У той же час, аналітики вважають, що ще зарано скидати з рахунків російські сили, адже по всій РФ намагаються вербувати нових людей.

Росія адаптувала свої цілі та тактику після того, як зіткнулася з Києвом, і може адаптувати їх знову, сказав західний чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Він зазначив, що Росія також має можливості, які вона ще не використала, натякаючи на хімічну та ядерну зброю.

Водночас, українська армія має шанс перехопити ініціативу.

Баррош: "Зараз росіяни втрачають ініціативу, а вона або є, або ось-ось з'явиться в українців. HIMARS є ключем до цього".

Зазначається, що використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів росіян, Україна змусила їх перемістити склади боєприпасів подалі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання та ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують.

Однак, за словами колишнього офіцера морської піхоти США, HIMARS не допоможуть Україні повернути територію – "це залежатиме від здатності України виставити достатньо живої сили, звичайної артилерії та боєприпасів, щоб відкинути російські війська, і Росія, як і раніше, зберігає загальну чисельну перевагу".