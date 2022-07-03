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ЗМІ: Україна просить Туреччину арештувати судно "Жибек Жоли", що вивозить зерно з Бердянська

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 01:40
ЗМІ: Україна просить Туреччину арештувати судно Жибек Жоли, що вивозить зерно з Бердянська
ФОТО: GETTY

Україна просить Туреччину затримати та арештувати судно "Жибек Жоли" під російським прапором, що вивозить українське зерно з порту Бердянська.

Джерело: Reuters з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України

Деталі: Представник з посиланням на отриману від морської адміністрації країни інформацію повідомив, що судно "Жибек Жоли" дедвейтом 7146 тонн завантажило першу партію зерна  -  4500 тонн.

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Однак, у листі від 30 червня до Мін'юсту Туреччини окремо українська прокуратура повідомила, що "Жибек Жоли" причетний до "незаконного вивезення українського зерна" з Бердянська і прямував до Карасу, Туреччина, з 7000 тоннами вантажу. Це більше за зазначений посадовцем вантаж.

Правоохоронці просять Туреччину "провести огляд цього морського судна, вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи, вимагати інформацію про місцезнаходження такого зерна".

Україна готова провести спільне розслідування з турецькою владою.

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Казахська компанія KTZ Express підтвердила Reuters, що судно "Жибек жоли" належить компанії, але повідомила, що воно було взято на умовах бербоут-чартера  (у торговому мореплаванні договір фрахтування судна без екіпажу – Ред.)   російською компанією Green-Line, яка не фігурувала в санкційному списку.

Передісторія:

  • 30 червня окупанти заявили, що вивезли перше судно з краденим зерном з Бердянська. Зокрема призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами.
  • Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів.

Теми: БердянськТуреччинавійнаекономіка
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