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На Одещині ракета вцілила в базу відпочинку

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 02:28
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Росіяни випустили з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини   ракету Х-31 – вона поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Як зазначається, пожежі та значних руйнувань не було загиблих та постраждалих немає.

Крім того, ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 нанесли два бомбові удари по  Зміїному.

Нагадаємо: 1 липня внаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

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Теми: Одеська областьвійнаРосія
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