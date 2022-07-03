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ISW: Росіяни захоплять Луганщину найближчими днями, потім націляться на Сіверськ

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 05:07
ФОТО: GETTY

Росіяни, імовірно, встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Імовірно, потім росіяни віддадуть пріоритет ударах по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутись до Слов'янська і Бахмута.

Відхід українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик миттєвого оточення, українські сили можуть продовжити відхід із боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська до Бахмута.

Українські війська, ймовірно, створять загрозу  російським наземні лініям комунікації (GLOC), що пролягають від Бєлгорода  до півдня Харківської області, за допомогою переданої Заходом артилерії.

Як пише ISW, українські контратаки та активність партизанів і надалі змушують російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям вздовж південної осі.

Нагадаємо: Як повідомляли  в Нацгвардії, станом на 2 липня біля Лисичанська точаться запеклі бої, але місто не оточене.

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Теми: війнаЛуганська областьРосія
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