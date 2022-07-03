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ЗСУ завдали десятків ударів та знищили військову базу росіян у Мелітополі – мер

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 08:52
скріншот

Вночі на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у відеозверненні

Пряма мова Федорова: "Завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста".

Деталі: За словами мера, окупанти намагаються подати усе так, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Федоров одразу запевнив, що це неправда.

ЗМІ повідомляють, що детонація на складах триває вже понад дві години.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вночі 3 липня ЗМІ повідомляли про масований удар по аеродрому в Мелітополі, де базуються росіяни.

Теми: МелітопольокупаціяЗбройні силивійна
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