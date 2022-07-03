ЗСУ завдали десятків ударів та знищили військову базу росіян у Мелітополі – мер

Вночі на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у відеозверненні

Пряма мова Федорова: "Завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

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Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста".

Деталі: За словами мера, окупанти намагаються подати усе так, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Федоров одразу запевнив, що це неправда.

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ЗМІ повідомляють, що детонація на складах триває вже понад дві години.

Передісторія: Вночі 3 липня ЗМІ повідомляли про масований удар по аеродрому в Мелітополі, де базуються росіяни.