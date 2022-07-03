У російському Курську теж чули вибухи

У російському місті Курськ вночі чули вибухи, губернатор регіону повідомив, що працювала ППО.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, російське пропагандистське видання RT з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Мешканці Курська повідомляли, що чули вночі звуки вибухів. У соцмережах публікували відео, на яких, як стверджується, знята робота систем ППО в небі над містом.

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Старовойт зранку повідомив, що ППО нібито збили "два українські безпілотники "Стриж"" на підльоті до Курська.

Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.

Губернатор Курської області РФ стверджує, що російська ППО нібито збила українські безпілотники у небі біля Курська ВІДЕО ДНЯ Фото з Telegram Старовойта

Нібито збитий український БПЛА Фото з Telegram Старовойта

Пряма мова губернатора Курської області: "Завдяки грамотним діям військових постраждалих немає. На жаль, інша ситуація у Бєлгороді. Внаслідок атаки противника є вбиті та поранені серед мешканців, зруйновані будинки мирних громадян".

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