У російському Курську теж чули вибухи
У російському місті Курськ вночі чули вибухи, губернатор регіону повідомив, що працювала ППО.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, російське пропагандистське видання RT з посиланням на місцевих жителів
Деталі: Мешканці Курська повідомляли, що чули вночі звуки вибухів. У соцмережах публікували відео, на яких, як стверджується, знята робота систем ППО в небі над містом.
Старовойт зранку повідомив, що ППО нібито збили "два українські безпілотники "Стриж"" на підльоті до Курська.
Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.
Пряма мова губернатора Курської області: "Завдяки грамотним діям військових постраждалих немає. На жаль, інша ситуація у Бєлгороді. Внаслідок атаки противника є вбиті та поранені серед мешканців, зруйновані будинки мирних громадян".
Передісторія:
- Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді вночі була "серія гучних звуків", у результаті чого 3 людей загинули і 4 постраждали, частково зруйновані 11 багатоквартирних будинків та 39 приватних будинків.