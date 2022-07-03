Росіяни вранці вдарили ракетами по Харкову

О 4 годині ранку 3 липня окупанти вдарили ракетами по Харкову, влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: У Харкові попередньо постраждалих немає.

Також окупант вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка, вона госпіталізована.

По області протягом доби росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони, поранені 4 людини.

Нагадаємо: За даними Генштабу, за добу на Харківському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм неподалік Прудянки.