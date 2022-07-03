Лукашенко: Наша участь у "спецоперації" Росії мною визначена давно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.

Джерело: білоруське державне видання БелТА з посиланням на виступ Лукашенка на церемонії покладання вінка у меморіальному комплексі "Курган Слави" з нагоди Дня незалежності Білорусі 3 липня

Пряма промова Лукашенка: "Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи.

І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно".

Деталі: Лукашенко заявив, що у перший день нападу Росії на Україну він нібито сказав, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".

За його словами, білоруси "зайняти оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".

Лукашенко вважає, що НАТО збільшило чисельність збройних сил у Східній Європі "вдесятеро… щоб воювати". А Білорусі, за його словами, "треба вистояти… та перемогти".

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