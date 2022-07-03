Росіяни обстріляли Слов’янськ, багато вбитих та поранених – мер

Російські окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині, влада повідомляє про 6 вбитих та 15 поранених.

Джерело: мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook, "Суспільне"

Пряма мова Ляха: "Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час.

Багато вбитих та поранених".

Деталі: За словами мера, у місті зараз близько 15 пожеж.

Речниця Донецької ОВА повідомила ЗМІ, що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська — 6 загиблих і 15 поранених.

Також росіяни завдали удару трьома ракетами по Краматорську, знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві.

ВІДЕО ДНЯ

Телеканал "Дом" повідомляє, що внаслідок обстрілу спалахнув міський ринок.

У місті також зафіксували кілька влучень, зокрема приватного сектору.