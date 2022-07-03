Росіяни обстріляли Слов’янськ, багато вбитих та поранених – мер
Неділя, 3 липня 2022, 15:20
Російські окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині, влада повідомляє про 6 вбитих та 15 поранених.
Джерело: мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook, "Суспільне"
Пряма мова Ляха: "Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час.
Багато вбитих та поранених".
Деталі: За словами мера, у місті зараз близько 15 пожеж.
Речниця Донецької ОВА повідомила ЗМІ, що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська — 6 загиблих і 15 поранених.
Також росіяни завдали удару трьома ракетами по Краматорську, знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві.
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Телеканал "Дом" повідомляє, що внаслідок обстрілу спалахнув міський ринок.
У місті також зафіксували кілька влучень, зокрема приватного сектору.