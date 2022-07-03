Суд Ізраїлю скасував вимогу про візи для українців, Зеленський відреагував

В Ізраїлі Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю.

Джерело: The times of Israel, президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Згідно з рішенням, тепер українцям не потрібна віза для відвідин Ізраїлю на термін до трьох місяців.

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У березні Шакед заявила, що Ізраїль дозволить залишитися приблизно 20 тисячам українців, які перебували в країні за туристичними візами або нелегально до російського вторгнення. Вона також сказала, що Ізраїль видасть візи ще 5 тисячам біженців.

Проте Вищий суд справедливості пояснив, що його рішення не позбавляє міністра внутрішніх справ повноважень вирішувати, хто може в'їхати до країни відповідно до положень закону, або її права відмовляти громадянам України у в'їзді до країни в індивідуальному порядку на її розсуд.

Позов до суду подала юридична фірма "Томер Варша", що спеціалізується на імміграційному праві та допомагає українцям в'їхати до країни.

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Разом з тим, президент Володимир Зеленський привітав рішення Верховного суду Ізраїлю, що зобов’язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

"Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", – наголосив Зеленський.

Що передувало: 15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу.