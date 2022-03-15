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Ізраїль зупинив дію безвізу для України, запровадив електронні дозволи

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 14:02

Держава Ізраїль запровадила правила в’їзду для громадян України, функцію візи виконуватиме спецдозвіл від МВС.

Про зміну правил в’їзду повідомляє посольство України в Ізраїлі, також їх підтверджують співрозмовники ЄП, що намагалися відлетіти до Ізраїлю з міст Європи.

Громадяни, що раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу. Утім, наразі формально діє угода про безвізовий режим, через що отримання візи не є стандартною практикою; також є проблеми з отриманням візи тими, хто виїхав з України через бойові дії і не має легалізації у державі перебування.

Як пояснюють українські дипломати, Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС. "Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - пояснює посольство.

На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.

Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну", - наголошує посольство.

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Нагадаємо, Євросоюз, на відміну від Ізраїлю, відкрив кордони для біженців з України. Раніше у МЗС пояснили, як діє тимчасовий захист для українців у ЄС і куди за ним звертатись.

Також Євросоюз створив сайт для інформування українських біженців щодо їхніх прав.

Теми: ІзраїльУкраїнакордон
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