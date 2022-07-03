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"Рускій мір" вбив ще двох дітей на Донеччині

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 20:35
Рускій мір вбив ще двох дітей на Донеччині
фото прокуратури Донеччини

Внаслідок ворожого обстрілу Слов'янська в неділю загинуло шестеро людей, серед яких – 9-річна дитина, також стало відомо про смерть 3-річної дівчинки напередодні.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 3 липня 2022 року окупаційні війська РФ обстріляли Слов’янськ, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед яких батьки з 9-річною дитиною, ще 15 отримали осколкові поранення.

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Крім цього встановлено, що 1-2 липня російські збройні сили застосували проти мирних мешканців Донеччини різнокаліберну артилерійську зброю, у тому числі реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Також у Слов’янську через нищівні атаки загарбників цими днями у своїх домівках та на подвір’ях загинули п’ятеро цивільних осіб та троє зазнали важких осколкових поранень.

 

Один чоловік загинув у селі Новомиколаївка Краматорського району та ще чотирьох людей поранено в результаті ворожої атаки на місто Добропілля.

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Крім того окупанти обстріляли автомобіль, на якому сім’я з двома малолітніми дітьми намагалась виїхати з с. Зайцеве у бік м. Бахмут – батьки, 2-річний хлопчик та ще один пасажир зазнали поранень, 3-річна дівчинка померла.

Також під вогонь окупантів потрапили с. Катеринівка Краматорського району, міста Костянтинівка та Краматорськ.

 

Дослівно: "В усіх обстріляних населених пунктах зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків, від вибухів постраждали територія колишнього підприємства, господарські споруди та автомобілі, на 24 гектарах сільгоспугідь згоріла пшениця.

Досудове розслідування за вказаними фактами триває".

Теми: Донецька областьвійна
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