Мелітопольського аеродрому як військової бази окупантів уже не існує - мер

Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що недільними обстрілами ЗСУ знищено військову базу окупантів на Мелітопольському аеродромі.

Джерело: Федоров в ефірі національного телемарафону 3 липня

Пряма мова: "Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, після другого масованого обстрілу - о шостій ранку – вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла.

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Це робили сьогодні до 9-10 ранку, а після того не було вже жодної людини на військовій частині нашої транспортної авіації, яка була захоплена рашистами. Сподіваємось, що вони більше ніколи туди не повернуться".

Деталі: За словами Федорова, ще кілька годин після ранішніх обстрілів на цій базі була детонація, але на щастя, не постраждав жоден цивільний мешканець.

Російських загарбників же, за даними мера, постраждало кілька десятків.

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Крім того Федоров повідомив, що ввечері був ще один обстріл неподалік Мелітополя в смт Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази. Після цього росіяни теж почали вивозити звідти свою техніку.