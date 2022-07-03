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Мелітопольського аеродрому як військової бази окупантів уже не існує - мер

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 21:33
вибухи в Мелітополі. фото з Телеграм

Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що недільними обстрілами ЗСУ знищено військову базу окупантів на Мелітопольському аеродромі.

Джерело: Федоров в ефірі національного телемарафону 3 липня

Пряма мова: "Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, після другого масованого обстрілу - о шостій ранку – вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла.

Це робили сьогодні до 9-10 ранку, а після того не було вже жодної людини на військовій частині нашої транспортної авіації, яка була захоплена рашистами. Сподіваємось, що вони більше ніколи туди не повернуться".

Деталі: За словами Федорова, ще кілька годин після ранішніх обстрілів на цій базі була детонація, але на щастя, не постраждав жоден цивільний мешканець.

Російських загарбників же, за даними мера, постраждало кілька десятків.

Крім того Федоров повідомив, що ввечері був ще один обстріл неподалік Мелітополя в смт Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази. Після цього росіяни теж почали вивозити звідти свою техніку.

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Теми: Мелітопольокупація
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