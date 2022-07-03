Росіяни вдруге за день обстріляли Краматорськ: поранено жінку

Внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині у неділю ввечері поранено жінку, пошкоджено будинки і школу.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook

ФОТО З FACEBOOK ГОНЧАРЕНКА

Дослівно: "Знову "смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста.

Поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад".

Деталі: Мер додав, що на місці працюють вибухотехнічні служби.

Що передувало: Російські окупанти у неділю вже обстрілювали Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс "Комфорт Парк Готель". Ще дві ракети поцілили в дорогу у житловому районі.