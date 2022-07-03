Росіяни вдруге за день обстріляли Краматорськ: поранено жінку
Неділя, 3 липня 2022, 22:21
Внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині у неділю ввечері поранено жінку, пошкоджено будинки і школу.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook
Дослівно: "Знову "смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста.
Поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад".
Деталі: Мер додав, що на місці працюють вибухотехнічні служби.
Що передувало: Російські окупанти у неділю вже обстрілювали Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс "Комфорт Парк Готель". Ще дві ракети поцілили в дорогу у житловому районі.