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На чотирьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми – зведення

Ольга Глущенко Субота, 30 липня 2022, 07:25
На чотирьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми – зведення
фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках українські захисники відбили штурми росіян, на деяких із цих напрямків тривають бойові дії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та  Сумської областей.

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На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та  реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.

Ворог проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.

Теми: Збройні силивійна
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