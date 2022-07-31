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Адвокат Саакашвілі сказав, що той вирішив піти з грузинської політики

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 08:19

Адвокат Міхеіла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що колишній президент Грузії ухвалив рішення взагалі піти з грузинської політики через стан здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Гелбахіані зробив 30 липня в інтерв’ю грузинському опозиційному телеканалу Imedi.

"Головним завданням порядку денного стало збереження його (Саакашвілі) життя, виживання. Виходячи з цього, всі інші питання було знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з "Національного руху", а й із грузинської політики", – стверджує адвокат.

"Нині стоїть питання життя та смерті, а не політики. Зрозуміло, що завдання зовсім інше, ніж те, що було перед приїздом (до Грузії)", – додав він.

Сам Саакашвілі не коментував заяву свого адвоката, останній допис у його Facebook датується 28 липня..

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. 

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Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.

З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.

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Теми: СаакашвіліГрузія
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