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У Британії підтримують ідею конфіскувати російські активи і передати їх Україні

Анастасія КалатурПонеділок, 4 липня 2022, 03:54
У Британії підтримують ідею конфіскувати російські активи і передати їх Україні
ФОТО: GETTY

Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні.

Джерело: міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, яку цитує The Guardian

Деталі: Трасс заявила, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні. Вона сказала, що для цієї ініціативи "швидше за все" буде потрібен закон, але не обов'язково. Вилучені кошти можуть бути надані або фізичним особам, або державі.

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Пряма мова: "Я підтримую цю концепцію. Ми розглядаємо це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях".

Що передувало: 24 червня Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України.

Знати більше: Чим Росія заплатить Україні. Чи вистачить активів Росії для відшкодування збитків, завданих військовою агресією проти України?

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Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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