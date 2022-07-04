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Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки

Анастасія КалатурПонеділок, 4 липня 2022, 06:50
Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки

Після проведення артилерійської підготовки росіяни форсували Сіверський Донець.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, на Краматорському напрямку  ворог  закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки.

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На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника - на витісненні наших підрозділів на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли наших позицій з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах нп Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступ в районах нп Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурм у напрямках Побєди та Мар’їнки. Авіація ворога завдала ракетних ударів по східній околиці Авдіївки та Мар’їнки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках росіяни зосереджені на поверненні втрачених позицій в районах нп Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні нашого контрнаступу у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського. 

З тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" в смт Мирне, Херсонська область, росіяни перемістили 17 вагонів з боєприпасами.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах нп Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку Прудянки українські воїни придушили ворожу спробу штурму.

Для порушення системи управління та зв’язку наших сил противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються встановити контроль над нп Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог перегруповує війська для відновлення наступу. Для цього переміщено БТГ з району Ізюма у напрямку Сніжківки, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо:  При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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