Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW

Понеділок, 16 травня 2022, 10:39
Мапа від ISW за 14.05.2022, understandingwar.org

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Джерело: американський Інститут досліджень війни (ISW)

Дослівно: "Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної. 

Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу. 

11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки".

Деталі: Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.

"Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська", – припускають вони.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість у випадку з переправою через Сіверський Донець відомі проросійські Телеграм-канали з приблизно 300 тисячами підписників почали критикувати російський Генштаб за те, що він не зміг вчитися на попередніх бойових помилках, і висловлювали стурбованість тим, що цензура та самоцензура позбавляли їх усвідомлення ситуації.

Головне сьогодні

оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Білорусь активізувалася на кордоні, зібралися захищатися від українців і НАТО - ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
02:51
Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"
02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
01:54
Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
01:30
оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи
00:52
Американські гаубиці "дуже ефективно" допомагають Україні нищити ворога – ЗМІ
00:44
фото, оновлено від 22.42З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими бійцями – Reuters
Усі новини...