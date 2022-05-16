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Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW

Понеділок, 16 травня 2022, 10:39
Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW
Мапа від ISW за 14.05.2022, understandingwar.org

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Джерело: американський Інститут досліджень війни (ISW)

Дослівно: "Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної. 

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Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу. 

11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки".

Деталі: Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.

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"Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська", – припускають вони.

Натомість у випадку з переправою через Сіверський Донець відомі проросійські Телеграм-канали з приблизно 300 тисячами підписників почали критикувати російський Генштаб за те, що він не зміг вчитися на попередніх бойових помилках, і висловлювали стурбованість тим, що цензура та самоцензура позбавляли їх усвідомлення ситуації.

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