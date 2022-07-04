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Гайдай про захоплення Лисичанська: Росіяни переважали вдесятеро

Анастасія КалатурПонеділок, 4 липня 2022, 08:00
Гайдай про захоплення Лисичанська: Росіяни переважали вдесятеро
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

Росіяни переважали вдесятеро при наступі на Лисичанськ, зараз вони вже закріплюються в місті.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Дослівно: "Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро…

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Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла".

Деталі: Гайдай зазначив, що багато поранених місцевих жителів  вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. У медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан.

Гайдай зазначив, що окупантам вдалося форсувати  Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:  3 липня Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську.  

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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