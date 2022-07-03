ЗСУ відійшли з Лисичанська після важких боїв

Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

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В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід".

Деталі: У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.

"На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси… Ми повернемося і неодмінно переможемо!", – йдеться в повідомленні.

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Що передувало: Вранці 3 липня стало відомо, що окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська.

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Президент Володимир Зеленський у неділю заявляв, що на околицях Лисичанська йдуть бої, але місто не перебуває остаточно під контролем російської армії.