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Росія після Лисичанська перейде до захоплення Донеччини – британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 08:22
Росія після Лисичанська перейде до захоплення Донеччини – британська розвідка

Російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося, під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що вторгнення Росії продовжує надавати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна призвела до серйозних збоїв у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

Російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт збіжжя з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року.

"Після відступу від Зміїного острова, аванпоста на Чорному морі Росія помилково заявила, що "м'яч тепер на боці України" щодо покращення експорту зерна. Насправді саме втручання Росії у сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Теми: війнарозвідка
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