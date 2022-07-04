Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Донеччини, на Херсонщині горять поля – ОВА

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 09:03

У ніч на 4 липня обстрілів із боку російської армії зазнали Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська області, росте інтенсивність обстрілів Донецької області, напружено в Херсоні.

Джерело: зведена інформація обласних військових адміністрацій станом на 08:00 понеділка 4 липня

Деталі: На Чернігівщині вночі зафіксували два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонню, Корюківський район. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Реклама:

Сумщина: минулої доби росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

У неділю ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали − це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківськоі громади у дитячому садку  вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються. 

ВІДЕО ДНЯ

Харківська область: о 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів Харкова, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.

По області протягом доби окупанти завдавали артилерійські удари по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, були влучання на відкритих територіях на полях. 

За добу по області 4 поранених, у Харківському районі с. Безруки – 3 загиблих.

Луганщина: окупанти закріпилися в Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець і захопити Білогорівку.

Донеччина: ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню потужність. 

За добу обстріляно: Авдіївку (житловий сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі), Олексієво-Дружківку, Малинівку (елеватор), Новополтавку.

Пошкоджено 82 об’єкти. 

За добу в області 9 загиблих, в тому числі дитина; 25 поранених, з них одна дитина.  

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: 3 липня ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.

Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, за попередніми даними – постраждалих немає. 

Херсонщина: обстріли Херсонщини та сусідніх областей з окупованих населених пунктів області триває.

Через бойові дії – пожежі на полях їз пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів. 

Тривожною залишається ситуація у Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. 

Напружена ситуація і в самому Херсоні.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізький, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях. 

Теми: війнаДонецька областьХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Дівчачі розмови. Пам'яті Вікторії Амеліної
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: