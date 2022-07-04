Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Донеччини, на Херсонщині горять поля – ОВА

У ніч на 4 липня обстрілів із боку російської армії зазнали Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська області, росте інтенсивність обстрілів Донецької області, напружено в Херсоні.

Джерело: зведена інформація обласних військових адміністрацій станом на 08:00 понеділка 4 липня

Деталі: На Чернігівщині вночі зафіксували два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонню, Корюківський район. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: минулої доби росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

У неділю ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали − це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківськоі громади у дитячому садку вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються.

Харківська область: о 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів Харкова, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.

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По області протягом доби окупанти завдавали артилерійські удари по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, були влучання на відкритих територіях на полях.

За добу по області 4 поранених, у Харківському районі с. Безруки – 3 загиблих.

Луганщина: окупанти закріпилися в Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець і захопити Білогорівку.

Донеччина: ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню потужність.

За добу обстріляно: Авдіївку (житловий сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі), Олексієво-Дружківку, Малинівку (елеватор), Новополтавку.

Пошкоджено 82 об’єкти.

За добу в області 9 загиблих, в тому числі дитина; 25 поранених, з них одна дитина.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: 3 липня ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.

Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, за попередніми даними – постраждалих немає.

Херсонщина: обстріли Херсонщини та сусідніх областей з окупованих населених пунктів області триває.

Через бойові дії – пожежі на полях їз пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів.

Тривожною залишається ситуація у Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів.

Напружена ситуація і в самому Херсоні.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізький, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.