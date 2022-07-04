Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада Болгарії: Росія регулярно платить публічним діячам за поширення пропаганди

Понеділок, 4 липня 2022, 09:55

Болгарські спецслужби мають дані про те, що Росія платить близько 2 тисяч євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення російської пропаганди в країні.

Про це повідомила радіо Darik речниця уряду, керівниця апарату прем'єр-міністра Лєна Бориславова, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бориславова пояснила, що Росія платила болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які фігурують у державних ЗМІ, за формування громадської думки.

Реклама:

"Усім вам, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте. Ви облажались. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", - додала вона.

За її словами, деякі оратори звикли вводити публіку в оману і грати на оманах та страхах.

Уряд Болгарії програв вотум недовіри, але залишатиметься при владі, доки не буде сформовано новий. Якщо це буде неможливо, президент розпустить парламент для проведення нових виборів.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звинуватив Росію та мафію у своїй відставці.

Минулого тижня Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

Росія висунула ультиматум, у якому містилася погроза закрити посольство, якщо Софія не скасує висилку до полудня п'ятниці. В МЗС РФ допустили також "асиметричні заходи у відповідь"

Теми: БолгаріяпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: