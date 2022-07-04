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Влада Болгарії: Росія регулярно платить публічним діячам за поширення пропаганди

Понеділок, 4 липня 2022, 09:55

Болгарські спецслужби мають дані про те, що Росія платить близько 2 тисяч євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення російської пропаганди в країні.

Про це повідомила радіо Darik речниця уряду, керівниця апарату прем'єр-міністра Лєна Бориславова, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бориславова пояснила, що Росія платила болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які фігурують у державних ЗМІ, за формування громадської думки.

"Усім вам, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте. Ви облажались. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", - додала вона.

За її словами, деякі оратори звикли вводити публіку в оману і грати на оманах та страхах.

Уряд Болгарії програв вотум недовіри, але залишатиметься при владі, доки не буде сформовано новий. Якщо це буде неможливо, президент розпустить парламент для проведення нових виборів.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звинуватив Росію та мафію у своїй відставці.

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Минулого тижня Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

Росія висунула ультиматум, у якому містилася погроза закрити посольство, якщо Софія не скасує висилку до полудня п'ятниці. В МЗС РФ допустили також "асиметричні заходи у відповідь"

Теми: БолгаріяпропагандаРосія
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