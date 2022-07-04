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Анексія чи квазіреспубліки: у розвідці розповіли про сценарії РФ для окупованих територій

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 11:14
Анексія чи квазіреспубліки: у розвідці розповіли про сценарії РФ для окупованих територій
Кирило Буданов. фото Дмитра Ларіна, УП

За даними української розвідки Росія опрацьовує кілька сценаріїв для тимчасово окупованих територій України: від анексії до створення квазіреспублік.

Джерело: очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Деталі: За словами Буданова, окупанти готують на 11 вересня псевдореферендуми на новоокупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях. Однак єдиний сценарій розвитку подій, за даними ГУР, ще не визначений.

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Пряма мова: "Вони готуються. Ви маєте розуміти, що між підготуванням і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота…

Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день".

Теми: розвідкавійнаРосія
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