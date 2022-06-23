Росіяни планують "референдуми" 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка
Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.
Джерело: дані Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України
Деталі: За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.
Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".
Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.
Передісторія:
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов натякнув, що в Херсонській області діє розгалужена мережа українських партизанів.
- Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що російські окупанти масово полонять людей на вулицях.
- До кінця липня на захопленій території Херсонщини росіяни хочуть встановити інфраструктуру для своїх мобільних операторів.
- Колаборант Кирило Стремоусов, який за наказом окупантів очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області, сподівається на анексію регіону до складу РФ до початку 2023 року.
- Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала мешканців захоплених районів південних областей виїжджати через Крим спершу до Росії, а там в Євросоюз або Україну.