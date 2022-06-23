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Росіяни планують "референдуми" 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 18:48
Росіяни планують референдуми 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка
херсон під окупацією. фото: getty images

Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.

Джерело: дані Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Деталі: За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

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Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".

Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов натякнув, що в Херсонській області діє розгалужена мережа українських партизанів.
  • Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що російські окупанти масово полонять людей на вулицях.
  • До кінця липня на захопленій території Херсонщини росіяни хочуть встановити інфраструктуру для своїх мобільних операторів.
  • Колаборант Кирило Стремоусов, який за наказом окупантів очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області, сподівається на анексію регіону до складу РФ до початку 2023 року.
  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала мешканців захоплених районів південних областей виїжджати через Крим спершу до Росії, а там в Євросоюз або Україну.

Теми: окупаціяХерсонська областьЗапорізька областьреферендум
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