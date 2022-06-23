Росіяни планують "референдуми" 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка

Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.

Джерело: дані Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Деталі: За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

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Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".

Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.

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