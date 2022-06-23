Росіяни планують "референдуми" 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка

Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.

Джерело: дані Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Деталі: За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".

Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.

Передісторія:

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов натякнув, що в Херсонській області діє розгалужена мережа українських партизанів.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що російські окупанти масово полонять людей на вулицях.

До кінця липня на захопленій території Херсонщини росіяни хочуть встановити інфраструктуру для своїх мобільних операторів.

Колаборант Кирило Стремоусов, який за наказом окупантів очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області, сподівається на анексію регіону до складу РФ до початку 2023 року.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала мешканців захоплених районів південних областей виїжджати через Крим спершу до Росії, а там в Євросоюз або Україну.