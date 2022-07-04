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Лукашенко, на відміну від Путіна, привітав Байдена зі святом: побажав миру

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 13:34
Лукашенко. фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко від імені мешканців країни та себе особисто привітав народ Сполучених Штатів Америки із Днем Незалежності.

Джерело: білоруське держінформагентство БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка

Пряма мова: "Цього святкового дня бажаю всім американцям простих речей, які зрозумілі кожному і поєднують усіх людей незалежно від рівня добробуту та кольору шкіри: міцного здоров'я, миру, стабільності та віри в краще майбутнє, яке можливо, тільки якщо ми будемо прагнути до цьому разом".

Деталі: Лукашенко запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".

Нагадаємо: У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".

Росія 8 років здійснювала проти України гібридну військову агресію, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну. РФ використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по Україні.

Теми: ЛукашенкоСШАвійна
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