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Світові озвучили "червоні лінії" щодо майбутнього України – маніфест для Лугано

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 14:03
Маніфест громадянського суспільства 2022, manifesto.org.ua

Низка українських організацій підписали Маніфест громадянського суспільства для оприлюднення на Конференції з відновлення України у Лугано, у ньому окреслені критерії для прийняття рішень щодо майбутнього країни, "червоні лінії" та пріоритетні завдання.

Джерело: Маніфест громадянського суспільства 2022 або "Луганська декларація", яку підписали представники громадянського суспільства  перед Ukraine Recovery Conference, що проходить у Швейцарії 4-5 липня

Дослівно: "Відновлення інфраструктури, мирного життя в Україні має відбуватися за новими стандартами та бути внеском у стійкість нових інституцій. 

Тягар війни й пов’язаних страждань не повинен спонукати політичні еліти та частину суспільства до підтримки авторитарних систем управління та пошуку популістських рішень. 

Наша сучасна історія переконливо демонструє, що у критичні моменти наші партнерства й наші державні інституції мають бути посилені включеністю громадянського суспільства, мережевих ініціатив, волонтерських груп, приватної ініціативи, чий внесок робить реформи сталими й запобігатиме відкочуванню назад. 

Тому, у всьому нашому розмаїтті й відмінності в поглядах, ми хочемо задекларувати спільні принципи та рамку для майбутнього, заради якого мільйони українців щоденно ризикують власним життям".

Деталі: Так, будь-які рішення щодо майбутнього устрою та відбудови України мусять відповідати цим критеріям:

ВІДЕО ДНЯ
  1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.
  2. Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.
  3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
  4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
  5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.
  6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством. 

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":

  1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.
  2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.
  3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян. 
  4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.
  5. Посилення державного втручання в економіку.
  6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.
  7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:

  1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.
  2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.
  3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.
  4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
  5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
  6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.
  7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
  8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.

Дослівно: "Всі і кожна дії, спрямовані на допомогу Україні в цей визначальний момент історії,повинні відповідати викладеним критеріям. 

Визначення візії післявоєнної України, стратегії відбудови й модернізації, конкретних планів та проєктів на всіх рівнях має відбуватися не у вузькому колі та під тиском поточних обставин, а відкритим, прозорим, інклюзивним способом, з залученням відповідних стейкголдерів. 

У всьому своєму розмаїтті ми – волонтери, активісти, підприємці, люди бізнесу, професіонали – об’єднані спільним прагненням до втілення цих принципів, бо це наш внесок у спільне майбутнє".

Деталі: Маніфест підписали: Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, ГО "Європейська правда",, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та багато інших. 

Конференція з відновлення України (URC2022) проходить 4-5 липня у Лугано (Швейцарія). Наступного року така конференція відбудеться у Великій Британії.

Теми: Українасвітвійнаактивісти
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