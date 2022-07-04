Світові озвучили "червоні лінії" щодо майбутнього України – маніфест для Лугано

Низка українських організацій підписали Маніфест громадянського суспільства для оприлюднення на Конференції з відновлення України у Лугано, у ньому окреслені критерії для прийняття рішень щодо майбутнього країни, "червоні лінії" та пріоритетні завдання.

Джерело: Маніфест громадянського суспільства 2022 або "Луганська декларація", яку підписали представники громадянського суспільства перед Ukraine Recovery Conference, що проходить у Швейцарії 4-5 липня

Дослівно: "Відновлення інфраструктури, мирного життя в Україні має відбуватися за новими стандартами та бути внеском у стійкість нових інституцій.

Реклама:

Тягар війни й пов’язаних страждань не повинен спонукати політичні еліти та частину суспільства до підтримки авторитарних систем управління та пошуку популістських рішень.

Наша сучасна історія переконливо демонструє, що у критичні моменти наші партнерства й наші державні інституції мають бути посилені включеністю громадянського суспільства, мережевих ініціатив, волонтерських груп, приватної ініціативи, чий внесок робить реформи сталими й запобігатиме відкочуванню назад.

Тому, у всьому нашому розмаїтті й відмінності в поглядах, ми хочемо задекларувати спільні принципи та рамку для майбутнього, заради якого мільйони українців щоденно ризикують власним життям".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Так, будь-які рішення щодо майбутнього устрою та відбудови України мусять відповідати цим критеріям:

Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини. Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":

Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними. Посилення державного втручання в економіку. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:

Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.

Дослівно: "Всі і кожна дії, спрямовані на допомогу Україні в цей визначальний момент історії,повинні відповідати викладеним критеріям.

Визначення візії післявоєнної України, стратегії відбудови й модернізації, конкретних планів та проєктів на всіх рівнях має відбуватися не у вузькому колі та під тиском поточних обставин, а відкритим, прозорим, інклюзивним способом, з залученням відповідних стейкголдерів.

У всьому своєму розмаїтті ми – волонтери, активісти, підприємці, люди бізнесу, професіонали – об’єднані спільним прагненням до втілення цих принципів, бо це наш внесок у спільне майбутнє".

Деталі: Маніфест підписали: Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, ГО "Європейська правда",, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та багато інших.

Конференція з відновлення України (URC2022) проходить 4-5 липня у Лугано (Швейцарія). Наступного року така конференція відбудеться у Великій Британії.