Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін наказав дати "відпочинок" військам, які захоплювали Луганщину

"Українська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 14:18
Путін наказав дати відпочинок військам, які захоплювали Луганщину
скріншот

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.

Джерело: російські пропагандистські ресурси "Радио Спутник", ТАСС

Деталі: Путин сказав, що російські військові повинні під час відпочинку "наростити сили".

Реклама:

Він також закликав угруповання загарбників "Схід" та "Захід" виконувати завдання за колишнім планом.

Крім того, Путін наказав Шойгу нагородити тих, хто "відзначився" при захопленні українського регіону.

Що було раніше: 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаПутінЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: