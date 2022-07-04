Путін наказав дати "відпочинок" військам, які захоплювали Луганщину
Понеділок, 4 липня 2022, 14:18
Президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.
Джерело: російські пропагандистські ресурси "Радио Спутник", ТАСС
Деталі: Путин сказав, що російські військові повинні під час відпочинку "наростити сили".
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Він також закликав угруповання загарбників "Схід" та "Захід" виконувати завдання за колишнім планом.
Крім того, Путін наказав Шойгу нагородити тих, хто "відзначився" при захопленні українського регіону.
Що було раніше: 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.
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