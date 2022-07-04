Путін наказав дати "відпочинок" військам, які захоплювали Луганщину

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.

Джерело: російські пропагандистські ресурси "Радио Спутник", ТАСС

Деталі: Путин сказав, що російські військові повинні під час відпочинку "наростити сили".

Він також закликав угруповання загарбників "Схід" та "Захід" виконувати завдання за колишнім планом.

Крім того, Путін наказав Шойгу нагородити тих, хто "відзначився" при захопленні українського регіону.

Що було раніше: 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.