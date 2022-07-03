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Путіну доповіли про повну окупацію Луганщини

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 12:49
Путіну доповіли про повну окупацію Луганщини
розмова Путіна та Шойгу 21 квітня, фото кремля

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Джерело: ТАСС, РИА Новости з посиланням на Міноборони

Деталі: Путіну повідомили про нібито повний контроль над Лисичанськом з боку росіян.

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Окрім Лисичанська вони нібито окупували Білогорівку, Новодружеськ, Малорязанцеве та Білу гору.

Чому це важливо: Путін, який збирався за 2 дні захопити Київ та всю Україну, намагається подати своєму електорату окупацію Луганської та Донецької областей як перемогу в війні.

Наразі Україна офіційно не повідомляє про ситуацію в Лисичанську.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 3 липня стало відомо, що окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська.

Шойгу раніше прикрашав свої досягнення перед Путіним. Зокрема, ще 21 квітня він наплів своєму президенту про "звільнення Маріуполя".

Захисники України вийшли з "Азовсталі" майже через місяць - 17 травня.

Теми: ПутінокупаціяРосіявійна
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