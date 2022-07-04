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У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 16:38
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ілюстративне ФОТО: ОК ПІВДЕНЬ

Інформація ЗМІ про те, що українські військові знаходяться за кілометр від околиць Херсона, не відповідають дійсності.

Джерело: начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу

Деталі: У Гуменюк запитали про інформацію, яку оприлюднив The Economist про те, що Збройні сили знаходяться в одному кілометрі від Херсону. Вона пояснила, що ця заява не лише неправдива, а й може шкодити військовим та цивільним.

Пряма мова Гуменюк: "Просування військ можуть коментувати лише військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні та просто активні діячі наразі лише шкодять подібними заявами та проголошенням такої інформації.

По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, воно шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє".

Водночас Гуменюк зазначила, що українські військові на півдні країни "просуваються повільно, але впевнено", зберігаючи тишу у рамках військової операції.

Теми: Збройні силиХерсонокупаціяРосія
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