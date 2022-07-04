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Президентка Єврокомісії згадала Романа Ратушного: Його мрії продовжують жити

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 16:36
Роман Ратушний. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові на конференції з відбудови України згадала загиблого на війні київського активіста Романа Ратушного.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з відбудови України у швейцарському Лугано в понеділок

Пряма мова: "Місяць тому молодий український герой помер на полі бою, борючись за майбутнє своєї країни. Його звали Роман Ратушний. І завтра йому виповнилося б 25.

Роман належав до нового покоління молодих українців. Будучи підлітком, він був серед перших протестувальників на Майдані, виступаючи за Європу й за демократію. З того часу Роман ніколи не переставав боротися за кращу Україну. Він боровся за Україну, вільну від корупції, як активіст і як журналіст. Він боровся за більш зелену Україну, очолюючи рух за захист природного парку в Києві від незаконної забудови, фінансованої олігархами. Він боровся за суверенну Україну, і заплатив за це найвищу ціну.

Життя Романа було забране дуже рано, але його мрії продовжують жити. Мрія про нову Україну, не лише вільну, демократичну і європейську, але також зелену і процвітаючу. Місце, яке українське золоте покоління нарешті може відчути своїм. Саме ця мрія привела нас сюди сьогодні".

Деталі: Фон дер Ляєн заявила, що за допомогою партнерів українці "можуть відбудувати Україну не лише такою, як вона була, але й такою, якою її хотіла бачити її молодь".

Президентка Єврокомісії зазначила, що, хоча це може звучати надто амбіційно, але "немає нічого неможливого для сміливих українців".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.

Теми: Єврокомісіявійна
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