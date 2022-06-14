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Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув на фронті

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 12:52
Захисник України Роман Ратушний. Фото з Facebook

Відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.

Джерело: ГО "Захистимо Протасів Яр", яку очолював Ратушний, у Facebook  

Дослівно ГО "Захистимо Протасів Яр": "Важкі дні... Підтвердилась страшна новина… 9 червня в бою, під Ізюмом, загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" – Роман Ратушний. 

Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання".

Деталі: 5 липня Ратушному мало б виповнитися 25 років.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Ратушний брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 ОМБр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

В ГО додали, що про дату похоронів повідомлять пізніше.

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Теми: Українавійнажертви
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