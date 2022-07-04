Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

HIMARS вже на Запоріжжі: військові показали роботу реактивних систем

"Українська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 16:53
HIMARS вже на Запоріжжі: військові показали роботу реактивних систем
Фото Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ показав, як реактивні системи залпового вогню HIMARS працюють по позиціях окупантів у Запорізькі області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно".

Реклама:
 
 
 

В Генштабі додали, що українські військові продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS). Повідомлялося, що початково будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
  • 15 червня у США повідомили, що українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.

Теми: війназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: