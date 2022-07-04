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HIMARS вже на Запоріжжі: військові показали роботу реактивних систем

"Українська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 16:53
Фото Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ показав, як реактивні системи залпового вогню HIMARS працюють по позиціях окупантів у Запорізькі області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно".

 
 
 

В Генштабі додали, що українські військові продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії.

Що було раніше:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS). Повідомлялося, що початково будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
  • 15 червня у США повідомили, що українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.

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Теми: війназброяУкраїна
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