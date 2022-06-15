Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня

Українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.

Про це за підсумками засідання третьої Контактної групи з оборони України заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда".

"До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України", – зазначив він.

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Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.

Крім того, він перерахував загальний обсяг безпекової допомоги США Україні: це понад 60 тисяч Javelin, понад 5000 Stinger, понад 700 дронів Switchblade, 20 гелікоптерів Мі-17, та сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї.

Загалом же, за словами американського генерала, Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем, що "більше, ніж танків в усьому світі".

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Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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