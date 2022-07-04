У примусовій мобілізації жінок зараз немає потреби – Міноборони

Ганна Маляр, фото з її Facebook

На сьогодні в ЗСУ немає потреби в примусовій мобілізації жінок, також не планується обмежень щодо виїзду жінок за кордон.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: Маляр повідомила, що з 24 лютого в Україні примусово не мобілізували жодної жінки, як і з 2014 року.

Дослівно: "Станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

Жодних обмежень, пов’язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються".

Що передувало: У середині червня російські пропагандисти поширювали фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.