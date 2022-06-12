Окупанти розганяють фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Вказано, що низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".

Наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим.

Начальник Чернігівського ОТЦК та СП Олег Гончарук нещодавно зауважив: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

Дослівно ЦПД при РНБО: "Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України".

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