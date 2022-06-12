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Окупанти розганяють фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 14:13
Окупанти розганяють фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Вказано, що низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".

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Наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим.

Начальник Чернігівського ОТЦК та СП Олег Гончарук нещодавно зауважив: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

Дослівно ЦПД при РНБО: "Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язував жінок понад 100 професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями, стати на облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. 
  • У Міноборони пояснили, що військовий облік не означає призову на службу чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, але відомство хоче розуміти, кого можна долучити до захисту держави у разі необхідності.
  • У зв'язку з воєнним станом та війною в країні перелік професій було скорочено та оновлено. 21 березня 2022 року в Мін'юсті зареєстрували новий наказ, який набрав чинності відразу після офіційного публікування
  • Згідно з цим документом, взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, і придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, почнеться з 1 жовтня 2022 року.
  • Визначено, що щороку до 1 березня Міноборони може здійснювати відповідні заходи щодо внесення змін до опублікованого переліку (якщо вони будуть).

Теми: дезінформаціявійна
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