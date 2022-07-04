Сезон УПЛ почнеться у Києві та чотирьох областях – Павелко

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що розпочати новий сезон УПЛ пропонують, окрім столиці, у Київській, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Джерело: Павелко в ефірі ютуб-каналу "Чистий Підкаст", якого цитує "Трибуна"

Пряма мова Павелка: "Старт Української прем'єр-ліги – Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, і, мабуть, Тернопільська. Це ті наші регіони, які мають багато можливостей по футбольній інфраструктурі.

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Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах, попередньо, розпочався чемпіонат. Цей список може розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик".

Нагадаємо: У червні повідомлялось, що новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.