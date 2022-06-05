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Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 14:36
Зеленський і Павелко на зустрічі з президентом УЄФА до війни

Україна планує відновити футбольні чемпіонати у країні у серпні.

Джерело: президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, як важливо, щоб футбол відволікав... Ми разом прийняли рішення, що у серпні відновимо чемпіонат України... Гратимемо на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат.

На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення ухвалено спільно з президентом України".

Деталі: Павелко зустрівся з президентом ФІФА Джанні Інфантіно в Парижі та президентом УЄФА Олександром Чеферіном у Любляні та повідомив, що Україна відновить чемпіонати під час воєнного стану, під бомбами та розраховує на підтримку футбольних спілок.

За словами Павелка, УАФ обговорить із владою та військовими, як це безпечно все організувати.

Що передувало: Футбольний чемпіонат України було призупинено у зв’язку з введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад РФ.

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Чемпіонат мав відновитися після зимової перерви 25 лютого.

Нагадаємо: У півфінальному поєдинку плей-офф Чемпіонату світу-2022 з футболу, звідки вигнали Росію за напад на Україну, підопічні Олександра Петракова перемогли національну команду Шотландії з рахунком 3:1 і тепер зіграють 5 червня зі збірною Вельсу за вихід до фінальної частини чемпіонату.

Теми: футболвійна
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