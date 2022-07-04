Зеленський "тоненько нагадав" українським посадовцям у Лугано про війну

Президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення у Лугано запросив до країни людей, яких він побачив у залі через екран, але не бачив в Україні від початку війни.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "На самому початку виступу шановний президент Кассіс (президент Швейцарії – ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Я теж був здивований, що делегація є доволі великою.

І я хотів би запросити деяких людей, яких я побачив через екран, я їх не бачив усі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх запросити, бо у нас відбудова в Україні, відбудова держави. Я просто хотів їм нагадати.

Бо це важливо. Війна в Україні. Там, де ці люди працюють. Мені здається, я дуже тоненько нагадав їм".

Деталі: Зеленський не уточнив, кого має на увазі.

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Нагадаємо: Очільник Чернігова Владислав Атрошенко з двох спроб не зміг перетнути кордон з Польщею на пункті пропуску "Краківець", аби взяти участь у конференції.