Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Із Лисичанська змогли виїхати не всі бажаючі мешканці – ВЦА

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 21:23

Із Лисичанська на Луганщині, з якого після важких боїв відійшли українські військові, змогли виїхати не всі бажаючі мешканці.

Джерело: голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська".

Деталі: За словами голови ВЦА, безпечного способу залишити Лисичанськ наразі немає.

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ.

"Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський Союз", – розповів він.

Що передувало: У неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛисичанськокупаціяЛуганська область
Головне сьогодні

Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних

У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах

У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

відеоПомічник нардепа працював на ФСБ і зливав розвіддані – СБУ

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурм і відкинули ворога – зведення штабу

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти

Усі новини...
Лисичанськ
Зеленський прокоментував відступ із Лисичанська
ЗСУ відійшли з Лисичанська після важких боїв
Зеленський про Лисичанськ: На околицях ідуть бої, РФ не має остаточного контролю
Останні новини
14:50
Зеленський обговорив з Джонсоном продовольчу безпеку і гарантії безпеки для України
14:44
Україна представила план швидкого відновлення за $17,4 мільярда
14:33
Друга жінка в історії: українка Марина В'язовська отримала престижну математичну нагороду
14:25
Терорист Пушилін каже про перекидання військ "ДНР" на донецький напрямок
14:23
"Продам гараж на Соломі". Історія про аеророзвідника Фелікса Куртаніча - відео
14:17
фото, відео В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів
14:05
Сенцов одружився
14:00
оновлено від 8:11 Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву: пошкоджені 7 багатоповерхівок
13:49
Макрон і Шольц обговорили у Парижі допомогу Україні та енергетичну незалежність ЄС
13:48
Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних
Усі новини...