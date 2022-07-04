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Із Лисичанська змогли виїхати не всі бажаючі мешканці – ВЦА

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 21:23
Із Лисичанська змогли виїхати не всі бажаючі мешканці – ВЦА

Із Лисичанська на Луганщині, з якого після важких боїв відійшли українські військові, змогли виїхати не всі бажаючі мешканці.

Джерело: голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська".

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Деталі: За словами голови ВЦА, безпечного способу залишити Лисичанськ наразі немає.

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ.

"Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський Союз", – розповів він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Теми: ЛисичанськокупаціяЛуганська область
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