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Прем'єр РФ визнав "певний спад" у російській економіці

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 21:45
мішустін і путін, тасс

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на п'ятий місяць війни та санкцій заговорив про "певний спад" у російській економіці.

Джерело: Мішустін на міжнародній промисловій виставці, якого цитує "Медуза"

Деталі: Глава російського уряду заявив, що є певний спад в окремих галузях, але не до критичної позначки.

Надалі, за словами Мішустіна, російській економіці слід "перейти від наздоганяючої моделі розвитку до випереджальної".

Пряма мова Мішустіна: "У нас є хороші доробки, багато в чому це дозволило нашій промисловості встояти та уникнути драматичних сценаріїв, які прогнозували та очікували наші опоненти.

Так, є певний спад в окремих галузях, але ми ніде не наблизилися до критичної позначки. Навпаки, спостерігається прискорення темпів зростання в електроніці, фармацевтиці та інших галузях".

Нагадаємо: У травні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив, що західні санкції "практично зламали всю логістику" у Росії.

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Теми: Росіясанкціїекономікавійна
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