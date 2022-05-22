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У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Західні санкції "практично зламали всю логістику" в Росії.

Джерело: міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, якого цитує російська "Медуза"

Пряма мова: "Ті санкції, які наклали сьогодні на РФ, практично зламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори".

Деталі: Російська влада збирається вирішити проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору "Північ-Південь", який проходить через прикаспійські порти Астрахань на Волзі, Оля на Волго-Каспійському каналі та Махачкала в Каспійському морі.

Що передувало: Раніше МЗС РФ поскаржилося на санкції Заходу, заявивши, що "розкручування антиросійської санкційної істерії" не стане стабілізаційним фактором для світової економіки.

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Теми: Росіясанкції
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