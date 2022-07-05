У Росії заговорили про "реваншистські прагнення" Японії

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що Японія активізувала реваншистські устремління щодо Курильських островів.

Джерело: Патрушев у Хабаровську на нараді з питань національної безпеки в Далекосхідному федеральному окрузі, "РИА Новости"

Пряма мова: "Ситуація в прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їхніми союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів, створення нових військових блоків".

Реклама:

Передісторія:

7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

21 березня Російська Федерація заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо південних Курильських островів.

Довідка: Суперечка про належність південних Курильських островів між Росією та Японією не врегульована з часу закінчення Другої світової війни.

Після війни всі Курильські острови були "включені" до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх окупованою частиною країни. Площа спірних островів становить 5 тис. км², загальна площа спірної території – приблизно 200 тис. км².

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Як російсько-українська війна змусила Японію відновити конфлікт з РФ