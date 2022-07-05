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Помічник нардепа працював на ФСБ і зливав розвіддані – СБУ

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 10:22
Помічник нардепа, який працював на ФСБ, скриншот

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві помічника-консультанта народного депутата від "Слуги народу", який був російським агентом і вів розвідувально-підривну діяльність в органах влади України.

Джерело: СБУ і джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, чоловіка під час його поїздки до Москви завербував кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазький (у СБУ – Водолазкій), який згодом передав агента на "зв’язок" своєму керівнику.

Помічник нардепа перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва.

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тисяч доларів. "Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа, а інформацію передавав через зашифрований канал електронного зв’язку. 

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Не раз зрадник зустрічався зі своїми "кураторами" на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію в Києві. Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України). Він перебуває під вартою. Досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

СБУ не називає імені підозрюваного, але показує відео з ним.

Від джерела у правоохоронних органах "Українській правді" стало відомо, що зрадник був помічником народного депутата Юрія Здебського. Той був учасником АТО у 2014-2016 роках, має звання полковника, а в 2019 році пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на Харківщині. 

Нагадаємо: У червні СБУ викрила російських агентів у Кабінеті міністрів і Торгово-промисловій палаті. Одним із вербувальників також був Юрій Водолазкій (чи Водолазький).

Теми: шпигунствоФСБдержзрадаСБУ
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