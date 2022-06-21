СБУ викрила шпигунів у Кабміні і Торгово-промисловій палаті

Служба безпеки України викрила російськиї агентів у складі Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Вказано: щоб знешкодити російську агентуру контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію.

У результаті в Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

За словами Дехтяренка, ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Вказано, що російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних. Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці.

А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" – одним із працівників Торгово-промислової палати. "Зв’язківця" теж завербували у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку.

"Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру в державній зраді. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває".