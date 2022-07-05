У Харкові біля метро відкопали останки двох російських військових, знищених при наступі на місто

Біля метро "Індустріальна" у Харкові було знайдено останки двох російських військових, знищених Збройними силами України під час боїв за місто.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на військовослужбовця Антона (позивний "Юрист")

Пряма мова військовослужбовця: "Дані тіла потрапили сюди на початку збройної агресії РФ проти нашої держави, приблизно 24 - 25 лютого, а встановили ми їх десь через чотири місяці".

Деталі: За його словами, загарбників закопали українські військові, які перебували на передовій. Те, що це військові РФ, було зрозуміло за формою "піксель" і по берцях. Наразі спеціалісти проведуть ДНК-аналіз останків та відправлять їх на обмін.

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