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У Харкові біля метро відкопали останки двох російських військових, знищених при наступі на місто

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 11:35
Фото скріншот

Біля метро "Індустріальна" у Харкові було знайдено останки двох російських військових, знищених Збройними силами України під час боїв за місто.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на військовослужбовця Антона (позивний "Юрист")

Пряма мова військовослужбовця: "Дані тіла потрапили сюди на початку збройної агресії РФ проти нашої держави, приблизно 24 - 25 лютого, а встановили ми їх десь через чотири місяці".

Деталі: За його словами, загарбників закопали українські військові, які перебували на передовій. Те, що це військові РФ, було зрозуміло за формою "піксель" і по берцях. Наразі спеціалісти проведуть ДНК-аналіз останків та відправлять їх на обмін.

Що було раніше:

  • На початку червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповідав, що з початку повномасштабної війни бої в Харкові йшли "буквально на кожній вулиці".
  • За станом на 5 липня Збройні сили України вже знищили 36 350 російських загарбників.

Теми: війнаХарків
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