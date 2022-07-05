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Окупанти випустили 6 ракет по Баштанці, в Миколаєві зруйновані житлові будинки

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 12:28
Фото з Telegram Замазєєвої

Російські війська випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва, у самому обласному центрі у результаті ранкових ворожих прильотів зруйновані житлові будинки.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram 

Пряма мова Замазєєвої: "Черговий неспокійний ранок для нашої рідної Миколаївщини. Невелике місто Баштанка тільки за ранок атаковано 6-ма ворожими ракетами, три з них збиті. Знову приліт в район адмінбудівлі. 

Зранку 5 липня під обстріли потрапили два райони міста Миколаєва. Є руйнування будівель. В тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде".

 
Фото з Telegram замазєєвої

Деталі: Голова облради додала, що окупанти обстріляли також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади – там є руйнування приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше Сєнкевич повідомив, що в результаті ранкових ракетних ударів вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері. У деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання.

За словами мера, працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці.

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Деякі мешканці отримали легкі поранення, але від медичної допомоги відмовились.
Сєнкевич також повідомив, що у Миколаївській області є влучання в об'єкти військової та цивільної інфраструктури, на місцях виникали пожежі, але рятувальні служби оперативно впоралися. Постраждалих немає.

У Баштанці від обстрілів постраждала будівля адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті.

У селі Лимани ворожий снаряд влучив біля школи – будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. За попередніми даними, без жертв.

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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