Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних

Генеральний штаб Збройних сил України розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану: він може діяти від 30 днів до року.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Генштаб нагадує, що закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 1992 року містить норму про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дослівно: "З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю".

Деталі: Генштаб ЗСУ не надав інших подробиць і попросив із розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами, умовами воєнного стану і ведення війни.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" скерувала інформаційний запит для уточнень.

Міністерство оборони давало певні роз'яснення щодо мобілізації під час війни.

Довідка: Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" мовить: "У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника)".

Пункт 4 статті 37 закону “Про військовий обов’язок і військову службу”

Військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон під час війни за низкою винятків.

Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, визначає Кабінет міністрів.

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