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Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних

Олена РощінаВівторок, 5 липня 2022, 13:48
Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних
Військовий квиток, Харківський обласний ТЦК й СП

Генеральний штаб Збройних сил України розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану: він може діяти від 30 днів до року.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Генштаб нагадує, що закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 1992 року містить норму про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Дослівно: "З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. 

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. 

Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю".

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Деталі: Генштаб ЗСУ не надав інших подробиць і попросив із розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами, умовами воєнного стану і ведення війни.

"Українська правда" скерувала інформаційний запит для уточнень.

Міністерство оборони давало певні роз'яснення щодо мобілізації під час війни.  

Довідка: Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" мовить: "У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника)".

Пункт 4 статті 37 закону “Про військовий обов’язок і військову службу”
Пункт 4 статті 37 закону “Про військовий обов’язок і військову службу”

Військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон під час війни за низкою винятків. 

Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, визначає Кабінет міністрів.

Читайте також: Медкомісія при мобілізації: як має проходити обстеження і хто непридатний до служби

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Теми: мобілізаціяВоєнний станарміяЗбройні сили
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